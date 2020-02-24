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Президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • by.Tribuna.com
  • Sports.ru
Ранее сообщалось, что в Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за коронавируса.В источнике
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Президент «Ювентуса» заявил, что готов проводить матчи без зрителей

Vprognoze.ru 15:44
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Президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей

RT на русском 14:45
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Президент «Ювентуса» — о возможном проведении матчей без зрителей: «Здоровье людей — в приоритете»

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