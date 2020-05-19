НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКАШвейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России«Пока все остальные ждут ремейков»: Вышел трейлер новой части Serious SamАлина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рожденияСезон в Италии продлили до 20 августа, следующий стартует 1 сентябряSportbox.RUВ Германии предложили ввести потолок зарплат для футболистовГазета.Ru6Газета.RuВести.RuMetaratingsSportbox.RUТагилСити.руSports.ruПрезидент Немецкого футбольного союза Фритц Келлер выразил мнение, что для игроков чемпионата Германии необходимо ввести потолок зарплат.В источнике КомментироватьПодробнее о событии В Германии предложили ввести потолок зарплат для футболистовSportbox.RU 09:46В Германии предложили ввести потолок зарплатСпорт-Экспресс 07:41Глава DFB: «Стоит подумать о потолке зарплат. Огромные суммы трансферов все больше раздражают общество»Sports.ru 02:06рекламаГлавноеГончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКАШвейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России«Пока все остальные ждут ремейков»: Вышел трейлер новой части Serious SamАлина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рожденияСезон в Италии продлили до 20 августа, следующий стартует 1 сентябряНовости