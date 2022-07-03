Спорт-ЭкспрессПрезидент федерации футбола Сербии считает, что Влахович лучше ХоланнаВременно исполняющий обязанности президента федерации футбола Сербии Ненад Бьекович заявил, что нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, лучше форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.Спорт-ЭкспрессВлахович стал игроком «Ювентуса» в январе 2022 года.Спорт-ЭкспрессЗа команду в серии А он провел 15 матчей, забив 7 голов и сделав 1 передачу.Спорт-ЭкспрессХоланн в прошлом сезоне выступал за «Боруссию» Дортмунд.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьЧемпионатПодробнее о событииПрезидент Футбольной ассоциации Сербии: Влахович лучше ХоландаЧемпионат11:06Президент федерации футбола Сербии считает, что Влахович лучше ХоланнаСпорт-Экспресс11:02Показать все источникиОценить