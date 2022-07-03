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Президент федерации футбола Сербии считает, что Влахович лучше Холанна

Временно исполняющий обязанности президента федерации футбола Сербии Ненад Бьекович заявил, что нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, лучше форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.
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Влахович стал игроком «Ювентуса» в январе 2022 года.
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За команду в серии А он провел 15 матчей, забив 7 голов и сделав 1 передачу.
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Холанн в прошлом сезоне выступал за «Боруссию» Дортмунд.
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Чемпионат

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Президент Футбольной ассоциации Сербии: Влахович лучше Холанда
Чемпионат11:06
Президент федерации футбола Сербии считает, что Влахович лучше Холанна
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