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Президент киевского «Динамо» Суркис рассказал, за что уволил Семина
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Игорь Суркис, являющийся президентом киевского профессионального футбольного клуба "Динамо", поделился подробностями об увольнении Юрия Сёмина с поста главного тренера. Напомним, что Семин руководил командой с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012.В источнике
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Игорь Суркис
украинский предприниматель
Там простые вещи происходят. Люди там хотят делить не свои деньги. Государственные деньги. Он их не устраивает. Знаете, почему? Сёмин профессионал: он всегда предпочтёт профессионального футболиста, чем 10 млн себе и футболиста похуже. Он до мозга костей предан футбол.Sport.ru03:30
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