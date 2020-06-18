Президент киевского «Динамо» Суркис рассказал, за что уволил Семина
Игорь Суркис, являющийся президентом киевского профессионального футбольного клуба "Динамо", поделился подробностями об увольнении Юрия Сёмина с поста главного тренера. Напомним, что Семин руководил командой с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012.В источнике Там простые вещи происходят. Люди там хотят делить не свои деньги. Государственные деньги. Он их не устраивает. Знаете, почему? Сёмин профессионал: он всегда предпочтёт профессионального футболиста, чем 10 млн себе и футболиста похуже. Он до мозга костей предан футбол.Sport.ru03:30