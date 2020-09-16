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Президент лиги ВТБ Иванов раскритиковал российский футбол
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Сергей Иванов, почетный президент единой лиги ВТБ, рассказал о популярности российского футбола.В источнике
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Сергей Иванов: наш футбол не заслуживает такого чрезмерного внимания

CT news 10:36
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Сергей Иванов назвал чрезмерным и незаслуженным внимание к футболу в России

Интерфакс-Спорт 09:51 
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Президент лиги ВТБ Иванов раскритиковал российский футбол

BetOn 09:49
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