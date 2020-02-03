Президиум ВФЛА подал в отставку

Внеочередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики состоялось 3 февраля. Поводом послужило лишение государственной аккредитации со стороны Министерства спорта, а также рекомендации Минспорта и ОКР об отставке президиума ВФЛА.