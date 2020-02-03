Президиум ВФЛА подал в отставку
Внеочередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики состоялось 3 февраля. Поводом послужило лишение государственной аккредитации со стороны Министерства спорта, а также рекомендации Минспорта и ОКР об отставке президиума ВФЛА.В источнике
С чего всё начиналось
Учитывая тот факт, что деятельность федерации в последнее время не принесла положительных результатов по восстановлению ВФЛА в правах в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, было принято решение о сложении полномочий с членов президиума ВФЛА, сообщает сайт федерации.