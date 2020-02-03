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Российская газетаРоссийская газета
Президиум ВФЛА подал в отставку
Газета.Ru
  • Вести.Ru0:46
  • Piter.tv0:46
Внеочередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики состоялось 3 февраля. Поводом послужило лишение государственной аккредитации со стороны Министерства спорта, а также рекомендации Минспорта и ОКР об отставке президиума ВФЛА.В источнике
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С чего всё начиналось
Учитывая тот факт, что деятельность федерации в последнее время не принесла положительных результатов по восстановлению ВФЛА в правах в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, было принято решение о сложении полномочий с членов президиума ВФЛА, сообщает сайт федерации.
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