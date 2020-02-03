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Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
ФАН
  • Вести.Ru0:46
  • Piter.tv0:46
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.В источнике
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С чего всё начиналось
Учитывая тот факт, что деятельность федерации в последнее время не принесла положительных результатов по восстановлению ВФЛА в правах в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, было принято решение о сложении полномочий с членов президиума ВФЛА, сообщает сайт федерации.
Российская газета 14:50
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