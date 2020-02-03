Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта

ФАН 2 11



Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта. В источнике