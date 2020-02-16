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Бомбардир.руБомбардир.ру
Примера. «Севилья» в большинстве сыграла вничью с «Эспаньолом»
Sports.ru
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В 24-м туре чемпионата Испании «Севилья» не справилась с аутсайдером, несмотря на то что более 20 минут провела в большинстве. Один из голов забил зимний новичок Сусо.В источнике
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