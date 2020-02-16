Примера. «Севилья» в большинстве сыграла вничью с «Эспаньолом»

В 24-м туре чемпионата Испании «Севилья» не справилась с аутсайдером, несмотря на то что более 20 минут провела в большинстве. Один из голов забил зимний новичок Сусо.