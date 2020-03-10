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В Молдавии приостановили продажу билетов на футбольный матч с Россией
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Продажа билетов на товарищеский матч между сборными Молдавии и России по футболу приостановлена. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Молдавской федерации футбола.В источнике
Подробнее о событии
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Продажа билетов на матч Молдова – Россия перенесена на неопределенный срок

Блокнот Молдова 06:50
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Продажа билетов на матч Молдавия — Россия перенесена из-за коронавируса

Матч ТВ 06:00
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Врач сборной России — о выезде команды в Швецию и Молдавию и угрозе коронавируса

Спорт-Экспресс 08:45
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