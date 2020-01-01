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Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва
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Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва.В источнике
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