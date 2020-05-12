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Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва
Sports.ru
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  • Газета.Ru
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Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва.В источнике
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Сделка по продаже «Ньюкасла» саудитам может сорваться

Газета.Ru 22:33
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Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва

Вести.Ru 15:41
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АПЛ получила документы о связи Саудовской Аравии с пиратским каналом. Сделка по «Ньюкаслу» под угрозой (The Guardian)

Sports.ru 15:14
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