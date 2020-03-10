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Приостановлена продажа билетов на товарищеский матч Молдавия – Россия
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Продажа билетов на товарищеский футбольный матч сборных Молдавии и России приостановлена из-за коронавируса, сообщила пресс-служба Молдавской федерации футбола.В источнике
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Врач сборной России — о выезде команды в Швецию и Молдавию и угрозе коронавируса

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Матч ТВ 06:00
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РФС: Федерация футбола Молдавии не сообщала нам о переносе или отмене товарищеской встречи

47-регион.ру 06:24 
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