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«Продолжаем биться, несмотря ни на что!» «Спартак» показал все эмоции скандального матча с «Сочи»
Матч ТВ
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"Спартак" опубликовал фотографии с матча первого тура Тинькофф чемпионата России против "Сочи" (2:2).В источнике
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«Продолжаем биться, несмотря ни на что!» «Спартак» показал фотографии с матча против «Сочи»

Матч ТВ 11:46
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«Продолжаем биться, несмотря ни на что!» «Спартак» показал фотографии с матча против «Сочи»

Sportbox.RU 11:46
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«Продолжаем биться, несмотря ни на что!» «Спартак» показал все эмоции скандального матча с «Сочи»

Спорт-Экспресс 10:43
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