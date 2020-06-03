Вердер – Айнтрахт Франкфурт прогноз на встречу чемпионата Германии

Стоит отметить, что в 7-ми крайних личных встречах, проводившихся в рамках Бундеслиги, не забивалось меньше 3-х мячей. Прогноз от аналитиков сайта bet-team.ru на матч Вердер – Айнтрахт Франкфурт: ТБ2,5 коэффициент БК Марафон 1,85.