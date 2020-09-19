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Программа восьмого тура РПЛ продолжится в воскресенье четырьмя матчами
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Программа восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя поединками.В источнике
Подробнее о событии
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Леонид Слуцкий: «Спартак» — большая команда, там собрана сильная группа игроков

Татар-информ вчера в 05:28
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«У „Спартака“ высокая мотивация после неудачного дерби». Слуцкий — о матче «Рубина» с красно-белыми

Спорт-Экспресс вчера в 04:44
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Тренер «Рубина» Слуцкий — о матче со «Спартаком»: «Нас ожидает сложный поединок»

Sport.ru вчера в 04:30
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