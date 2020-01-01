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Прокопец рассказал, будет ли завершён текущий футбольный сезон
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Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, будет ли доигран текущий футбольный сезон.В источнике
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Спортивный юрист: жду вала исков от футболистов из-за невыплаты зарплат

RT на русском 13:22
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