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Прокопец рассказал, будет ли завершён текущий футбольный сезон
Невские Новости
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Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, будет ли доигран текущий футбольный сезон.В источнике
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Спортивный юрист спрогнозировал неизбежное снижение стоимости футболистов

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Спортивный юрист рассказал о возможных проблемах с невыплатой зарплат футболистам

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Спортивный юрист: жду вала исков от футболистов из-за невыплаты зарплат

RT на русском вчера в 13:22
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