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Газета.RuГазета.Ru
На президента ФИФА Инфантино завели уголовное дело
PROСПОРТ Казахстан
  • Piter.tv0:39
Специальный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщил журналист Роб Харрис в Twitter.В источнике
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