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Промес вспомнил чемпионство «Спартака»: «А остальное уже история»
Soccernews.ru
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Полузащитник «Аякса» Куинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», вспомнил о чемпионстве московского клуба в сезоне-2016/17.В источнике
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Промес вспомнил о чемпионстве «Спартака» в 2017 году

Soccernews.ru 05:55
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Промес вспомнил чемпионство «Спартака»: «А остальное уже история»

Sports.ru 05:25
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«А остальное уже история». Промес - о чемпионстве «Спартака»

Футбол России 04:26
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