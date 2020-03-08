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Пропавший в Москве фигурист Жиганшин нашелся
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Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин, пропавший несколько дней назад в Москве, нашелся, сообщает телеграм-канал 112. По данным источника, противоправных действий в отношении 27-летнего спортсмена не совершалось. Накануне мать Жиганшина обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына.В источнике
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С чего всё начиналось
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Фигурист Руслан Жиганшин опроверг сообщения о своем исчезновении в Москве

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мать Жиганшина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына в Москве. 27-летний фигурист якобы вышел из дома вечером в пятницу, 6 марта, и до сих пор не вернулся.
Вечерняя Москва 10:42
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Жиганшин: я никуда не пропадал, телефон всегда был включен

РИА Новости 14:32
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Жиганшин: «Со мной все в порядке! Я никуда не пропадал»

Sport24.ru 15:06 
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Мать фигуриста Руслана Жиганшина заявила в полицию Москвы о его исчезновении

ТАСС 11:08
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