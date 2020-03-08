Пропавший в Москве фигурист Жиганшин нашелся
Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин, пропавший несколько дней назад в Москве, нашелся, сообщает телеграм-канал 112. По данным источника, противоправных действий в отношении 27-летнего спортсмена не совершалось. Накануне мать Жиганшина обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее в СМИ появилась информация о том, что мать Жиганшина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына в Москве. 27-летний фигурист якобы вышел из дома вечером в пятницу, 6 марта, и до сих пор не вернулся.