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РФС и РПЛ разработали протокол возобновления футбольного сезона
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Российский футбольный союз и Российская премьер-лига совместно разработали протокол COVID, по которому в ближайшее время будет жить отечественный футбол. Документ был отослан в правительство на согласование.В источнике
С чего всё начиналось
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Протокол COVID в России: 200 человек на стадионе, 18 футболистов от команды, врачи и полицейские

«СЭ» стали известны детали протокола COVID, разработанного РФС и РПЛ. Документ, по которому российский футбол будет жить в ближайшие месяцы (в случае рестарта чемпионата), направлен на согласование в правительство. Вот основные положения протокола.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
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РФС и РПЛ разработали протокол возобновления футбольного сезона

Вести.Ru 01:29
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«СЭ»: в случае возобновления РПЛ на матчах смогут присутствовать не более 200 человек

Бомбардир.ру вчера в 17:57
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На матчах РПЛ не может присутствовать больше 200 человек

Футбол на Куличках вчера в 15:26
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