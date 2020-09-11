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Газета.RuГазета.Ru
Кононов опроверг информацию об уходе из «Риги»
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Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов опроверг информацию об уходе из "Риги".В источнике
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Подробнее о событии
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Олег Кононов временно покинул «Ригу»

Чемпионат 15:25
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Кононов неожиданно покинул «Ригу». Стала известна причина отставки

Sport.ru 15:14
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В «Риге» опровергли слухи об уходе Кононова

Sport24.ru 14:31 
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