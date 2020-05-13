Проведение футбольных матчей в Москве считают нереальным

Чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что вратарь "Динамо" высказался о ситуации с воспитанниками клубов РПЛ.