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Газета.RuГазета.Ru
Проведение футбольных матчей в Москве считают нереальным
Газета.Ru
  • Комсомольская правда4:48
Чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что вратарь "Динамо" высказался о ситуации с воспитанниками клубов РПЛ.В источнике
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Степашин рассказал о риске проведения матчей в Москве

ProstoProSport 13:02 
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Проведение футбольных матчей в Москве считают нереальным

Газета.Ru 09:20
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Сергей Степашин: Не знаю, кто сейчас рискнет играть в футбол в Москве

Спорт день за днем 09:15
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