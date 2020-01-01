Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи»

Полузащитник "Крыльев Советов" Данила Пруцев продолжит карьеру в "Сочи", об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.20-летний футболист пробыл в "Крыльях" всего один месяц.