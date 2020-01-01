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Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи»
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  • ГТРК Самара
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Полузащитник "Крыльев Советов" Данила Пруцев продолжит карьеру в "Сочи", об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.20-летний футболист пробыл в "Крыльях" всего один месяц.В источнике
Подробнее о событии
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Пруцев перешел в «Сочи» из «Крыльев Советов». Он играл за самарцев месяц

Бомбардир.ру 07:55
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«Сочи» подпишет 20-летнего опорника «Крыльев» Пруцева. Он перешел из «Чертаново» месяц назад

Sports.ru вчера в 13:52
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Источник: Пруцев перейдет из «Крыльев» в «Сочи», по Зиньковскому конкретики нет

Матч ТВ вчера в 11:48
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