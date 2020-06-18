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Прядкин: РПЛ и РФС пока не допускают остановки чемпионата России
Metaratings
  • Известия0:49
Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) пока не допускают остановки чемпионата России по футболу после ситуации в "Ростове", заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.В источнике
Сергей Прядкин
Нельзя, наверное, говорить на все 100% о том, что мы не остановимся. Это все же пандемия, и в первую очередь во главу угла ставится здоровье населения, а в нашем случае - здоровье игроков. Но пока совместно с Российским футбольным союзом, вышестоящей организацией, мы такой вариант не допускаем.Агентство Москва08:09
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