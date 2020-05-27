РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
Сезон в российской Премьер-лиге может быть возобновлен с болельщиками на стадионе. Как сообщает источник, РФС сейчас проводит переговоры по этому вопросу с правительством.В источнике Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам.
С чего всё начиналось
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) готово рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата страны по футболу в сезоне-2019/20 в присутствии зрителей на стадионах, если к этому будет располагать эпидемиологическая ситуация. Об этом ТАСС сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.