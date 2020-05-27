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РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
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Сезон в российской Премьер-лиге может быть возобновлен с болельщиками на стадионе. Как сообщает источник, РФС сейчас проводит переговоры по этому вопросу с правительством.В источнике
Сергей Прядкин
Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам.
С чего всё начиналось
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РПЛ готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата со зрителями

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) готово рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата страны по футболу в сезоне-2019/20 в присутствии зрителей на стадионах, если к этому будет располагать эпидемиологическая ситуация. Об этом ТАСС сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
ТАСС Спорт 11:51
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В руководстве РПЛ готовы рассмотреть вариант возобновления сезона со зрителями

Sport24.ru 13:20 
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Прядкин: руководство лиги готово рассмотреть возможность доигровки матчей РПЛ со зрителями

Футбол России 13:05
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В РПЛ готовы рассмотреть возможность доигровки сезона со зрителями

RT на русском 13:24
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