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Прядкин: «РПЛ понесла бы убытки, если бы не возобновила чемпионат»
Реальное время
  • Известия0:49
Многие понесли убытки из-за вируса, и мы бы понесли, если бы не возобновили чемпионат. Да, есть задержки по платежам, но все же надеемся, что потерь не будет. Все понимают перспективу сотрудничества.В источнике
Сергей Прядкин
Нельзя, наверное, говорить на все 100% о том, что мы не остановимся. Это все же пандемия, и в первую очередь во главу угла ставится здоровье населения, а в нашем случае - здоровье игроков. Но пока совместно с Российским футбольным союзом, вышестоящей организацией, мы такой вариант не допускаем.Агентство Москва08:09
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