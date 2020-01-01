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Прядкин: больше никто не пойдет навстречу «Тамбову»
Metaratings
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Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с реконструкцией домашнего стадиона «Тамбова», которая проходит с 2017 года.В источнике
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Глава РПЛ — о разрешении «Тамбову» играть на других стадионах: «Больше никто навстречу не пойдет»

Sportbox.RU 08:30
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Глава РПЛ — о разрешении «Тамбову» играть на других стадионах: «Больше никто навстречу не пойдет»

Матч ТВ 08:30
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Прядкин о «Тамбове»: «Есть какая-то уверенность, что клуб закончит реконструкцию своего стадиона. Больше никто навстречу не пойдет»

Sports.ru 08:22
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