В РПЛ назвали дату старта нового сезона чемпионата России

И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Соответственно, будут задействованы 8-е, 9-е и 10-е числа. Это вероятная дата с учетом того, что просьба передвинуть старт была одобрена на исполкоме РФС", - сказал Прядкин.