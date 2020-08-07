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Прядкин: готов уйти в отставку, если клубы примут такое решение
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Если клубы захотят, рассмотрим это. Если примут такое решение, то я готов, — цитирует его агенство. Прядкин добавил, что уйти будет простым решением.В источнике
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Сергей Прядкин: «Если клубы примут решение, я готов покинуть пост президента РПЛ»

Sportbox.RU 13:36
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Сергей Прядкин: «Если клубы примут решение, я готов покинуть пост президента РПЛ»

Матч ТВ 13:36
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Прядкин — о возможной отставке: «Если клубы решат, что я их не устраиваю, мы рассмотрим их позицию»

Sport24.ru 13:27 
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