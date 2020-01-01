НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Прядкин: хотели отменить дополнительное время в матче за Суперкубок
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига рассматривала возможность отмены дополнительного времени в случае ничьей в матче за Суперкубок России.В источнике
Подробнее о событии
alt

Прядкин готов к отставке, но пока не собирается и объясняет: лимит аренд не ограничивает клубы, влияние одного клуба на другой регламентируют

Sports.ru 16:03
alt

Прядкин: «За три часа об отмене овертайма предупреждать нельзя»

Евро-футбол.ру 13:26
alt

Прядкин: хотели отменить дополнительное время в матче за Суперкубок

Metaratings 13:18
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости