НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок РоссииРФС утвердил решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды«Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок могут сделать по 6 заменСергей Прядкин: Если примут такое решение, то я готов уйти в отставкуГлавное«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок РоссииЮвентус — Лион 2:1 (2-й тайм)Семак объяснил, зачем Мамману отдали в аренду «Сочи»ЦСКА и СКА сыграют между собой в регулярном чемпионате четыре раза«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очковMetaratingsПрядкин: хотели отменить дополнительное время в матче за СуперкубокСпорт-Экспресс4Спорт-ЭкспрессRT на русскомSports.ruЕвро-футбол.руПрезидент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига рассматривала возможность отмены дополнительного времени в случае ничьей в матче за Суперкубок России.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Прядкин готов к отставке, но пока не собирается и объясняет: лимит аренд не ограничивает клубы, влияние одного клуба на другой регламентируютSports.ru 16:03Прядкин: «За три часа об отмене овертайма предупреждать нельзя»Евро-футбол.ру 13:26Прядкин: хотели отменить дополнительное время в матче за СуперкубокMetaratings 13:18рекламаЕщё по теме«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок РоссииРФС утвердил решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды«Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок могут сделать по 6 заменСергей Прядкин: Если примут такое решение, то я готов уйти в отставкуГлавное«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок РоссииЮвентус — Лион 2:1 (2-й тайм)Семак объяснил, зачем Мамману отдали в аренду «Сочи»ЦСКА и СКА сыграют между собой в регулярном чемпионате четыре раза«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очковНовости