НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВ «Зените» прокомментировали информацию о коронавирусе в командеГазизов о лимите на аренды: стреляем сами себе в ногуСКА во второй раз обыграл «Локомотив» на контрольном турнире в СочиНа турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боемСевилья — Рома 0:0 (1-й тайм)Спорт-ЭкспрессПрядкин не явился на пресс-конференцию, посвященную новому сезону РПЛBookmaker-ratings.ru13Телеканал Санкт-Петербург1:26Глава РПЛ Сергей Прядкин не приехал на пресс-конференцию в пресс-центре ТАСС, где ему должны были задать вопросы о старте нового сезона.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Егоров назвал пресс-конференцию РПЛ непрофессиональнойODDS.ru 11:44Сергей Прядкин не приехал на пресс-конференцию РПЛ из-за совещания с клубамиЧемпионат 11:19Сергей Егоров раскритиковал пресс-конференцию РПЛBookmaker-ratings.ru 11:13рекламаГлавноеВ «Зените» прокомментировали информацию о коронавирусе в командеГазизов о лимите на аренды: стреляем сами себе в ногуСКА во второй раз обыграл «Локомотив» на контрольном турнире в СочиНа турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боемСевилья — Рома 0:0 (1-й тайм)Новости