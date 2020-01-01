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Прядкин не явился на пресс-конференцию, посвященную новому сезону РПЛ
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
Глава РПЛ Сергей Прядкин не приехал на пресс-конференцию в пресс-центре ТАСС, где ему должны были задать вопросы о старте нового сезона.В источнике
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Сергей Прядкин не приехал на пресс-конференцию РПЛ из-за совещания с клубами

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