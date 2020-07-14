Валерий Карпин футболист

Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас - Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться… Кто скрыл больных, а кто не скрыл… Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли… Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире.

Donday.ru

09:33