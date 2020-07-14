Жена Карпина высказалась о конфликте тренера «Ростова» с РПЛ

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась на тему конфликта между её мужем и руководством Российской премьер-лиги (РПЛ).