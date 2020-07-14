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Жена Карпина высказалась о конфликте тренера «Ростова» с РПЛ
Газета.Ru
  • Городовой1:26
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась на тему конфликта между её мужем и руководством Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Валерий Карпин
футболист
Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас - Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться… Кто скрыл больных, а кто не скрыл… Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли… Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире.Donday.ru09:33
С чего всё начиналось
На своей странице в Instagram Карпин опубликовал письмо, направленное президентом Российской премьер-лиги Сергеем Прядкиным в адрес комитета по этике Российского футбольного союза, с требованием наказать главного тренера "Ростова" за высказывания о том, что нынешний чемпионат страны по футболу, возобновившийся после перерыва из-за пандемии коронавируса, является ненормальным.
Российская газета 07:33
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