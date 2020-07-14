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REGNUMREGNUM
Прядкин: «Слова Карпина наносят ущерб деловой репутации РПЛ»
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  • Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону, 14 июля 2020, 16:46 — REGNUM Высказывание главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина наносят ущерб деловой репутации Российской футбольной премьер-лиги и чемпионата России. Так считает президент РФПЛ Сергей Прядкин.В источнике
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Валерий Карпин
футболист
Ух ты, оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф российской Премьер-лиги.Sport24.ru06:29
С чего всё начиналось
На своей странице в Instagram Карпин опубликовал письмо, направленное президентом Российской премьер-лиги Сергеем Прядкиным в адрес комитета по этике Российского футбольного союза, с требованием наказать главного тренера "Ростова" за высказывания о том, что нынешний чемпионат страны по футболу, возобновившийся после перерыва из-за пандемии коронавируса, является ненормальным.
Российская газета 07:33
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Неоспоримый ФАКт. У нашего спорта больше нет деловой репутации

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