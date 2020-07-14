Прядкин: «Слова Карпина наносят ущерб деловой репутации РПЛ»
Ростов-на-Дону, 14 июля 2020, 16:46 — REGNUM Высказывание главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина наносят ущерб деловой репутации Российской футбольной премьер-лиги и чемпионата России. Так считает президент РФПЛ Сергей Прядкин.В источнике Ух ты, оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф российской Премьер-лиги.Sport24.ru06:29
С чего всё начиналось
На своей странице в Instagram Карпин опубликовал письмо, направленное президентом Российской премьер-лиги Сергеем Прядкиным в адрес комитета по этике Российского футбольного союза, с требованием наказать главного тренера "Ростова" за высказывания о том, что нынешний чемпионат страны по футболу, возобновившийся после перерыва из-за пандемии коронавируса, является ненормальным.