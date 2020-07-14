Карпина обвинили в нанесении ущерба деловой репутации РПЛ

По мнению главы организации, слова Карпина наносят ущерб деловой репутации РПЛ. "Ух ты! оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги", - написал Карпин в Instagram.