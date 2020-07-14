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Карпина обвинили в нанесении ущерба деловой репутации РПЛ
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По мнению главы организации, слова Карпина наносят ущерб деловой репутации РПЛ. "Ух ты! оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги", - написал Карпин в Instagram.В источнике
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Валерий Карпин
футболист
Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф Российской Премьер-Лиги.Спорт-Экспресс06:20
С чего всё начиналось
На своей странице в Instagram Карпин опубликовал письмо, направленное президентом Российской премьер-лиги Сергеем Прядкиным в адрес комитета по этике Российского футбольного союза, с требованием наказать главного тренера "Ростова" за высказывания о том, что нынешний чемпионат страны по футболу, возобновившийся после перерыва из-за пандемии коронавируса, является ненормальным.
Российская газета 07:33
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