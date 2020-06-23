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Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.