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Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Российская газета
  • Моя Москва.онлайн2:14
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.В источнике
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Сергей Прядкин: Не должны профессиональные футболисты играть против мальчишек, это несправедливо

Советский спорт 14:20
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Сергей Прядкин: «Не должно быть такого, чтобы взрослые профессионалы играли против мальчишек. Это просто несправедливо»

Sportbox.RU 14:00
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Сергей Прядкин: «Не должно быть такого, чтобы взрослые профессионалы играли против мальчишек. Это просто несправедливо»

Матч ТВ 14:00
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