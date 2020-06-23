НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате»Губерниев о повышении НДФЛ: «Попали футболисты и хоккеисты»Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу РакитичаRT на русскомПрядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»Чемпионат111Моя Москва.онлайн2:14Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.В источнике Комментировать49Подробнее о событии Прядкин: мы должны быть последовательны. Дали «Ростову» шанс договориться, такую опцию предоставили и «Динамо»Футбол России 16:59Сергей Прядкин: Не должны профессиональные футболисты играть против мальчишек, это несправедливоСоветский спорт 14:20Сергей Прядкин: «Не должно быть такого, чтобы взрослые профессионалы играли против мальчишек. Это просто несправедливо»Матч ТВ 14:00рекламаГлавноеВагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате»Губерниев о повышении НДФЛ: «Попали футболисты и хоккеисты»Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу РакитичаНовости