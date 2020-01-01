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Прядкин объяснил поправку о лимите на аренды
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Клубы попросили РФС внести поправку в регламент по поводу ограничения аренд из одного клуба. В другие клубы можно отдать неограниченное число игроков, но в отдельно взятые — мы ограничиваем.В источнике
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Сергей Прядкин: «РПЛ не ограничивает клубы в плане аренды игроков»

Sportbox.RU 13:48
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Сергей Прядкин: «РПЛ не ограничивает клубы в плане аренды игроков»

Матч ТВ 13:48
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Сергей Прядкин: РПЛ не ограничивает количество аренд

Советский спорт 13:44
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