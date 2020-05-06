Возобновление РПЛ 21 июня? Это тот вариант, над которым три недели шла очень кропотливая работа, при которой мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряженную ситуацию с еврокубками и матчами сборных, это наиболее оптимальный вариант