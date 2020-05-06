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Прядкин проанализировал вариант возобновления РПЛ 21 июня
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что организация надеется возобновить чемпионат России 21 июня. В качестве альтернативного варианта рассматривается 28 июня.В источнике
Сергей Прядкин
Возобновление РПЛ 21 июня? Это тот вариант, над которым три недели шла очень кропотливая работа, при которой мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряженную ситуацию с еврокубками и матчами сборных, это наиболее оптимальный вариант
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Сергей Прядкин: возобновление РПЛ 21 июня — приоритетный вариант

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Сергей Прядкин: Возобновление сезона 21 июня – наиболее оптимальный вариант

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Sport24.ru 11:20 
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