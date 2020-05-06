Прядкин проанализировал вариант возобновления РПЛ 21 июня
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что организация надеется возобновить чемпионат России 21 июня. В качестве альтернативного варианта рассматривается 28 июня.В источнике Возобновление РПЛ 21 июня? Это тот вариант, над которым три недели шла очень кропотливая работа, при которой мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряженную ситуацию с еврокубками и матчами сборных, это наиболее оптимальный вариант