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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Пуйоль: «Рад, что Месси продолжит защищать цвета „Барселоны“»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
Напомним, что Месси сегодня провёл первую тренировку с клубом после решения остаться в «Барселоне». Каталонцы не захотели отпускать своего лидера, несмотря на его желание уйти.В источнике
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Бывший капитан «Барселоны» Пуйоль: «Счастлив, что Месси остался»

Sport.ru 16:30
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Пуйоль: рад, что Месси продолжает играть за «Барселону». С ним мы, несомненно, сильнее

Чемпионат 16:01
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Это’О: «Месси мне словно сын. Очень рад, что он остаётся в „Барселоне“»

Soccer.ru 16:38
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