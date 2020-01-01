Пуйоль: «Рад, что Месси продолжит защищать цвета „Барселоны“»

Напомним, что Месси сегодня провёл первую тренировку с клубом после решения остаться в «Барселоне». Каталонцы не захотели отпускать своего лидера, несмотря на его желание уйти.