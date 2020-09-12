НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Znak.comZnak.com
Пумпянский собирается увеличить финансирование ФК «Урал» в два раза
66.ru
  • 66.ru
  • Znak.com
  • Екатеринбург Онлайн
Бюджет футбольного клуба Урал в ближайшие три года планируют увеличить в 1,5-2 раза.В источнике
Подробнее о событии
alt

Пумпянский собирается увеличить финансирование ФК «Урал» в два раза

Znak.com 04:50
alt

Пумпянский пообещал увеличить финансирование ФК «Урал»

Правда УрФО 04:26
alt

Дмитрий Пумпянский вдвое увеличит бюджет ФК «Урал». Но не скоро

66.ru 03:48
реклама
Главное
Новости