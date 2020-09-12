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Пумпянский собирается увеличить финансирование ФК «Урал» в два раза
Екатеринбург Онлайн
  • Екатеринбург Онлайн
  • 66.ru
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  • Overtime.life
Бюджет футбольного клуба Урал в ближайшие три года планируют увеличить в 1,5-2 раза.В источнике
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Новая страница в истории «Урала»

Overtime.life 05:28
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Бюджет «Урала» через три года увеличится вдвое

Екатеринбург Онлайн 06:16
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Пумпянский собирается увеличить финансирование ФК «Урал» в два раза

Znak.com 04:50
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