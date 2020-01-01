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«Пускай клевещут». Медведев — о коронавирусных слухах в «Зените»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что в команде якобы были выявлены случаи коронавируса.В источнике
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Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в клубе

BetOn 15:48
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Александр Медведев: «Зенит» очень ответственно относится к соблюдению санитарного регламента

Bookmaker-ratings.ru 15:34
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Медведев: «Человек, чей тест дал положительный результат, давно изолирован от команды»

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