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Пять футболистов покинули ФК «Рубин»
Bookmaker-ratings.ru
  • Моя Москва.онлайн1:25
Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу клуба. Из команды ушли защитники Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков.В источнике
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С чего всё начиналось
Казанский клуб покинули защитник Владимир Гранат, а также игроки обороны Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков.
Sports.ru вчера в 03:52
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