Пять футболистов покинули ФК «Рубин»

Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу клуба. Из команды ушли защитники Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков.