Пять футболистов покинули ФК «Рубин»
Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу клуба. Из команды ушли защитники Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков.В источнике
С чего всё начиналось
Казанский клуб покинули защитник Владимир Гранат, а также игроки обороны Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков.
Татар-информ вчера в 13:36