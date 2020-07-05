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Пять гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено
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Пять гонщиков "Формулы-1" отказались вставать на колено перед стартом гонки Гран-при Австрии в поддержку борьбы с расизмом, сообщает "Би-би-си".В источнике
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Некоторые гонщики «Ф-1» не готовы вставать на одно колено перед Гран-при Австрии

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